K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 171: Die kleine Frau Grass
22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Schock-Anruf bei Kommissar Grass: In panischer Angst und voller Verzweiflung ruft eine Ex-Freundin des Kommissars bei den Ermittlern an. Sie wird von einem fremden Mann quer durch die Stadt gejagt. Sie fleht Kommissar Grass an, ihre Tochter in Sicherheit zu bringen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1