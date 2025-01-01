Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 172
Folge 172: Jahrestag

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird direkt vor seinem Haus überfahren - und das gleich zwei Mal! Die Verdächtigen sind seine sittengelassene Ex-Frau und sein betrogener ehemaliger Geschäftspartner. Beide haben kein Alibi, beide machen keinen Hehl aus ihrem Hass gegen das Opfer - und sie sind ein Paar. Haben sie die grausame Tat gemeinsam begangen?

