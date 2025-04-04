K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Wie du ihr...
22 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Ein verstörendes Video erreicht die Kommissare. Es zeigt einen Mann in einem Keller, der geschlagen, gedemütigt und bedroht wird. Sein Peiniger hält ihm eine Waffe an den Kopf. Doch bevor das grausame Spiel zu Ende geht, bricht das Video ab. Lebt der Mann noch? Die hektische Suche nach dem Opfer beginnt ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
