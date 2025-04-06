K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Von Schulden erdrückt
23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Grausamer Anblick für die Kommissare: Der 39-Jährige Besitzer einer Werkstatt liegt zerquetscht unter einer Hebebühne - Unfall ausgeschlossen. Sofort gibt es einen Verdacht: Eine Angestellte berichtet von einem mysteriösen Mann, der die Werkstatt tagelang beschattet haben soll. Komplett in schwarz gekleidet tauchte der Mann auf und verschwand wieder. Hat er etwas mit dem grausamen Mord zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1