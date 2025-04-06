Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Schulden erdrückt

SAT.1Staffel 9Folge 29vom 06.04.2025
Von Schulden erdrückt

Folge 29: Von Schulden erdrückt

23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Grausamer Anblick für die Kommissare: Der 39-Jährige Besitzer einer Werkstatt liegt zerquetscht unter einer Hebebühne - Unfall ausgeschlossen. Sofort gibt es einen Verdacht: Eine Angestellte berichtet von einem mysteriösen Mann, der die Werkstatt tagelang beschattet haben soll. Komplett in schwarz gekleidet tauchte der Mann auf und verschwand wieder. Hat er etwas mit dem grausamen Mord zu tun?

