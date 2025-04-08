K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Alles aus Liebe
23 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Tod eines Apothekers: Offensichtlich hat der Mann einen Einbrecher überrascht und musste deshalb sterben. Die Spuren am Tatort führen zu einem vorbestraften Familienvater. Er hat die letzten Jahre wegen Einbruchs im Knast verbracht und ist völlig pleite. Doch der Mann beteuert seine Unschuld. Er hat gerade erst wieder eine Beziehung zu seiner kleinen Tochter aufgebaut und würde das durch nichts gefährden. Aber die Beweislast ist erdrückend.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1