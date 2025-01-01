K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Lost Highway
23 Min.Ab 12
Im Kommissariat geht der verzweifelte Hilferuf einer jungen Frau ein: Sie wollte trampen und wird nun von einem unbekannten Mann verfolgt. Plötzlich reißt die Verbindung ab. Als die Kommissare am Unglücksort eintreffen, finden sie nur noch das Handy der 18-Jährigen - und Blut. Wurde der Autostopp für sie zur Todesfalle?
