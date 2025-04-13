Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verlorene Sohn

SAT.1Staffel 9Folge 57vom 13.04.2025
Der verlorene Sohn

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Der verlorene Sohn

23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Ein Polizeischüler wird auf dem Gelände seiner Schule erschossen. In seinem Zimmer finden die Kommissare ein Video, das ihn beim Sex mit einer Prostituierten zeigt. Allerdings leugnen diese und ihr Zuhälter, den jungen Mann gekannt zu haben. Wurde der Polizeischüler mit dem Sexvideo erpresst? Oder kosteten ihn seine Beziehungen zum Rotlichtmilieu das Leben?

