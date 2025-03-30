Stille Wasser sind tiefJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Stille Wasser sind tief
23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Gerade mal 18 Jahre alt war Vanessa, als man ihre Leiche im Fluss findet. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: War es ein Unfall oder hat das Mädchen Selbstmord begangen? Dunkle Familiengeheimnisse kommen ans Licht, und plötzlich ist auch Mord nicht mehr ausgeschlossen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1