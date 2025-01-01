K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Tödliches Jawort
23 Min.Ab 12
Tragischer Tod auf einer Hochzeit: Die Braut bricht vor den Augen aller Gäste zusammen und erstickt qualvoll. Jemand hat ihr Dessert vergiftet. Je länger die Kommissare ermitteln, desto mehr bröckelt die glückliche Familienfassade. Fast alle Anwesenden hatten ein Motiv. Doch wer war tatsächlich zu so einer grausamen Tat fähig?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
