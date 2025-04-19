K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Heiße Sekretärinnen
21 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12
Jenny - 22 Jahre - vermisst! Die junge Frau kam von der Arbeit nicht nach Hause. Für die Kommissare vom K11 beginnt eine fieberhafte Suche. Doch das Mädchen scheint wie vom Erdboden verschluckt. Erst eine Sexseite im Internet bringt die Ermittler weiter. Die Vermisste hat sich dort für Sexspiele angeboten. Ist ihr der lukrative Nebenverdienst zum Verhängnis geworden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1