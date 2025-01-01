Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod unter Freunden

SAT.1Staffel 9Folge 74
23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird halbnackt und erdrosselt in einem Abrisshaus gefunden. Der Tatort war der heimliche Treffpunkt ihrer Clique. Die Freunde scheinen zunächst erschüttert. Aber die Fassade bröckelt, als die Kommissare herausfinden, dass Lügen und Intrigen den Alltag der Clique bestimmen. Fast alle haben ein Motiv für die Tat. Doch war wirklich einer von ihnen in der Lage zu morden?

SAT.1
