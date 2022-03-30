K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Schlagabtausch
23 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Eine junge Frau kommt mit schweren Verletzungen im Gesicht ins Kommissariat. Sie wurde von ihrem Freund verprügelt - anscheinend nicht zum ersten Mal. Endlich bringt sie den Mut auf, den gewalttätigen Mann anzuzeigen. Doch die Kommissare können ihm nichts nachweisen und müssen ihn wieder freilassen.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1