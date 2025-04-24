K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Tödliche Dessousparty
23 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Inmitten von heißen Dessous liegt die Leiche der 25-jährigen Ella F. Sie wurde in ihrer Wohnung mit einer Steinstatue brutal erschlagen. War die sexy Unterwäsche auch Grund für den Mord? Die junge Frau arbeitete nämlich als Model auf Dessous-Partys - ein Umstand, der ihren Freund rasend vor Eifersucht machte ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1