Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Dessousparty

SAT.1Staffel 9Folge 94
Tödliche Dessousparty

Tödliche DessouspartyJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Tödliche Dessousparty

23 Min.Ab 12

Inmitten von heißen Dessous liegt die Leiche der 25-jährigen Ella F. Sie wurde in ihrer Wohnung mit einer Steinstatue brutal erschlagen. War die sexy Unterwäsche auch Grund für den Mord? Die junge Frau arbeitete nämlich als Model auf Dessous-Partys - ein Umstand, der ihren Freund rasend vor Eifersucht machte ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen