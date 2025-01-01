Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Tote im Sand

SAT.1Staffel 9Folge 97
Die Tote im Sand

Die Tote im SandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: Die Tote im Sand

23 Min.Ab 12

Eine Volleyballspielerin wird tot auf dem Court gefunden. Die junge Frau starb an einer Überdosis Aufputschmitteln. Doch die Injektion hat sie sich nicht freiwillig gesetzt. In ihrem Team sind Sex, Affären und Rivalität an der Tagesordnung. Fast jeder in ihrem Umfeld hat ein Motiv. Die verdeckten Ermittlungen von Kommissar Grass bringen den Durchbruch. Stichfeste Alibis platzen und menschliche Abgründe tun sich auf ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen