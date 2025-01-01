K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Die Tote im Sand
23 Min.Ab 12
Eine Volleyballspielerin wird tot auf dem Court gefunden. Die junge Frau starb an einer Überdosis Aufputschmitteln. Doch die Injektion hat sie sich nicht freiwillig gesetzt. In ihrem Team sind Sex, Affären und Rivalität an der Tagesordnung. Fast jeder in ihrem Umfeld hat ein Motiv. Die verdeckten Ermittlungen von Kommissar Grass bringen den Durchbruch. Stichfeste Alibis platzen und menschliche Abgründe tun sich auf ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1