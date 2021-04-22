Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Fleisch vs. Vegan - Der große Test zum Beginn der Grillsaison

Kabel EinsStaffel 2021Folge 12vom 22.04.2021
Folge 12: Fleisch vs. Vegan - Der große Test zum Beginn der Grillsaison

47 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12

Die Deutschen fiebern der nächsten Grillsaison entgegen und füllen ihre Kühlschränke mit allerlei Köstlichkeiten. Doch neben den Klassikern wie Bratwurst und Steak werden auch vegetarische Ersatzprodukte immer beliebter. Wie gut schmecken diese Alternativen wirklich? Das "K1 Magazin" macht den Vergleich.

