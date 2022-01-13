Schwein, Rind, Huhn oder vegan? Der große Fleisch-TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 44: Schwein, Rind, Huhn oder vegan? Der große Fleisch-Test
47 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12
Laut einer aktuellen Studie kommt es Fleischkonsumenten bei ihrer Produktwahl zu 80 % auf das Tierwohl an. Doch was genau hat es mit den Haltungsformen auf den Verpackungen auf sich? Wie gelingt die Zubereitung am besten? Schmeckt teuer auch besser? Und wie gut sind die veganen Fleisch-Alternativen aus dem Supermarkt? Profikoch Stefan Ziemann und Reporterin Madita van Hülsen machen den Test. Und: Kulinarisch auf Reisen: Außergewöhnliche Fleischgerichte aus aller Welt
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins