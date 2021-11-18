Gefängnis extrem: Haftmethoden von sanft bis knallhartJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 39: Gefängnis extrem: Haftmethoden von sanft bis knallhart
46 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 12
Weltweit gibt es die unterschiedlichsten Gefängnisse, vom eher sanften Yoga-Knast in Florida bis hin zum russischen Gefängnis, in dem die Häftlinge selbst beim Hofgang in kleine Käfige gesperrt werden. Das "K1 Magazin" zeigt die sieben ungewöhnlichsten Gefängnisse rund um den Globus. Und: Geld verdienen im Internet: Wie kleine Start-ups mit Social Media durchstarten
