Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 29vom 09.09.2021
Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?

Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 29: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?

48 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12

Immer mehr Deutsche wünschen sich einen eigenen Swimmingpool im Garten. Bei einem begrenzten Budget bieten sich dafür Pool-Sets zum Selberbauen an. Familie Hörmann aus Bayern sucht sich ein Set für einen soliden Betonpool aus. Aber schaffen sie es ohne handwerkliche Erfahrung, die Grube selbst auszubaggern und das Fundament zu gießen? Und: Campingplätze im Test - das große Nord-Süd-Duell

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen