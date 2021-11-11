Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach Rosins Einsatz: Wie geht es der "Wanderrast" heute?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 38vom 11.11.2021
Nach Rosins Einsatz: Wie geht es der "Wanderrast" heute?

Folge 38: Nach Rosins Einsatz: Wie geht es der "Wanderrast" heute?

49 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12

Mit der "Wanderrast" hat sich Koch Marcus einen Traum erfüllt: Sein erstes eigenes Restaurant liegt idyllisch am Arendsee in der Altmark und sollte für Ausflügler zur beliebten Einkehrmöglichkeit werden. Doch Gäste und Einnahmen blieben aus, schon kurz nach der Eröffnung drohte die Pleite, weshalb Sternekoch Frank Rosin zu Hilfe kam. Wie geht es dem Wirt sechs Monate später? Und: Liefergerichte zum Selberkochen: Der große Kochboxen-Test

