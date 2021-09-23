Teuer gegen günstig: Outdoor-Jacken im Härtetest - mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 31: Teuer gegen günstig: Outdoor-Jacken im Härtetest - mit Peter Giesel
48 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12
Wen es jetzt im Herbst in die Natur hinauszieht, ist mit einer Outdoor-Jacke richtig angezogen. Im Trend sind vor allem nachhaltige, recycelte Jacken. Dabei werden alte PET-Flaschen, Baumwolle oder Kunststoff wiederverwertet. Nur wie viel Geld muss man dafür ausgeben? Das "K1 Magazin" testet Marken-Jacken für 200 Euro und Jacken vom Sport-Discounter für unter 40 Euro. Außerdem gibt Peter Giesel Tipps, worauf man beim Kauf achten sollte. Und: Wahlkampf ganz privat
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins