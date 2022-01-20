Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Die Corona-Gewinner: Boom der Lieferdienste

Kabel EinsStaffel 2021Folge 45vom 20.01.2022
Die Corona-Gewinner: Boom der Lieferdienste

46 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12

Während die Zeit der Corona-Pandemie für viele Gastronomen, Restaurant- und Barbetreiber existenzgefährdend ist, beschert sie Lieferdiensten einen enormen Ansturm. Denn viele verzichten aktuell auf den Restaurantbesuch und lassen sich Gerichte, Lebensmittel oder Getränke lieber nach Hause liefern. Das "K1 Magazin" zeigt, warum die Branche so erfolgreich ist. Und: Grillen im Winter: in einer Holzkota wird's möglich / Fleisch blitzschnell auftauen - Küchentricks aus dem Internet

