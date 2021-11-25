Wenn der Tod zum Beruf gehört: Unterwegs mit einem TatortreinigerJetzt kostenlos streamen
Folge 40: Wenn der Tod zum Beruf gehört: Unterwegs mit einem Tatortreiniger
47 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
Thomas Kundt arbeitet seit fast zehn Jahren als Tatortreiniger in Leipzig. Er säubert Orte, an denen Gewaltverbrachen begangen wurden, und räumt Wohnungen von Verstorbenen aus, um deren Nachlass sich sonst keiner kümmert. Das "K1 Magazin" begleitet den 43-Jährigen zu drei außergewöhnlichen Einsätzen.
