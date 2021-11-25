Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2021Folge 40vom 25.11.2021
47 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12

Thomas Kundt arbeitet seit fast zehn Jahren als Tatortreiniger in Leipzig. Er säubert Orte, an denen Gewaltverbrachen begangen wurden, und räumt Wohnungen von Verstorbenen aus, um deren Nachlass sich sonst keiner kümmert. Das "K1 Magazin" begleitet den 43-Jährigen zu drei außergewöhnlichen Einsätzen.

