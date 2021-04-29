Vom Reality-TV-Star zum Rettungssanitäter - Joey Heindles neue HerausforderungJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 13: Vom Reality-TV-Star zum Rettungssanitäter - Joey Heindles neue Herausforderung
45 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Joey Heindle begeistert seine Fans normalerweise auf der Bühne oder in Reality-Shows mit jeder Menge guter Laune. Durch die Corona-Pandemie musste der 27-Jährige allerdings einige Auftritte absagen. Deshalb setzt Joey jetzt auf Plan B und absolviert kurzerhand eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Wie wird sich der Sänger in seinem neuen Job schlagen? Das "K1 Magazin" hat ihn exklusiv bei seinen ersten Einsätzen begleitet.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins