Folge 14: Zurück in den Lockdown: Was wurde aus dem "KC Kitchen"?
06.05.2021
Mitten in der Corona-Pandemie eröffnet Kahraman Celik sein Restaurant "KC Kitchen". Wenig später ruft er Sternekoch Frank Rosin zu Hilfe. Zusammen entwickeln sie ein neues Konzept mit einer überarbeiteten Speisekarte. Doch zwei Wochen nach Rosins Einsatz kommt der nächste Lockdown. Wie geht es dem Gastwirt vier Monate später? Und: Willi Herrens letztes Projekt: Der Reibekuchen-Foodtruck.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
