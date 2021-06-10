Endlich wieder öffnen: Neustart für das "Steffens"Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 17: Endlich wieder öffnen: Neustart für das "Steffens"
45 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12
Mit ihrem Restaurant "Steffens" in Bad Aibling erfüllten sich Petra und Niklas Steffen einen Lebenstraum. Ihr Konzept: Gerichte aus aller Welt, möglichst kreativ und exotisch. Doch während des Corona-Lockdowns stand das Ehepaar vor dem finanziellen Ruin - und rief Frank Rosin zu Hilfe. Wie geht es dem Paar drei Monate später? Und: Spareribs für zuhause: Die besten Rippchen zum Grillen / Kann Bier schlecht werden? Die erstaunlichsten Bier-Mythen
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins