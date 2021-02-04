Peter Giesel deckt auf: Seine härtesten FälleJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 2: Peter Giesel deckt auf: Seine härtesten Fälle
44 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 12
Vom Waschmaschinenmonteur bis zum Schädlingsbekämpfer - Kabel Eins-Reporter Peter Giesel trifft in seiner Sendung "Achtung Abzocke" immer wieder auf unseriöse Handwerker und Dienstleister. Bei seinen Tests mit versteckter Kamera deckt er oft dubioses Verhalten auf: Anbieter, die nicht sorgfältig arbeiten oder ihre Kunden mit schlechter Qualität und überhöhten Preisen abzocken. Im "K1 Magazin" kommentiert der Betrugsexperte seine krassesten Fälle. Und: Schilderirrsinn
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins