K1 Magazin
Folge 21: Vorsicht, Betrug! Die miesen Maschen beim Online-Kauf
45 Min.Folge vom 08.07.2021Ab 12
Der Onlinemarkt für Kleinanzeigen wächst rasant. Über etliche Plattformen werden Waren angeboten. Doch das birgt auch Gefahren: von Daten-Klau bis zu Zahlung ohne Lieferung - Peter Giesel gibt Tipps, worauf Kunden achten sollten.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins