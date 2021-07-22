Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Kabel EinsStaffel 2021Folge 23vom 22.07.2021
Folge 23: Ihr Recht bei Urlaubs-Abzocke: Peter Giesel klärt auf

47 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12

"K1 Magazin"-Reporter Peter Giesel verrät Tipps und Tricks, wie man sich vor Urlaubs-Abzocken schützen kann und wie man sich verhält, wenn man doch auf einen Betrug hereingefallen ist?

