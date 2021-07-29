Freizeitparks im Test: Wie gut sind drei Geheimtipps?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 24: Freizeitparks im Test: Wie gut sind drei Geheimtipps?
46 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12
"K1 Magazin" erzählt jede Woche spannende Geschichten direkt aus dem Leben, bezieht Position und kämpft für die Interessen der Zuschauer. Das Format hinterfragt Themen, die Deutschland bewegen - lebensnah, engagiert und meinungsfreudig. Es bietet regelmäßig informative Service-Serien wie "Teuer contra billig" oder "Bürokratie-Wahnsinn" ...
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins