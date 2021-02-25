Nie wieder Schlüsseldienst: Peter Giesel testet AussperrschutzJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 5: Nie wieder Schlüsseldienst: Peter Giesel testet Aussperrschutz
48 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Wie schnell ist es passiert: Die Wohnungstür fällt zu und man steht draußen - ohne Schlüssel. Nun muss der Schlüsseldienst kommen und das kann richtig teuer werden. Damit das zukünftig nicht mehr passiert, gibt es einige Produkte auf dem Markt, deren Hersteller einen Aussperrschutz versprechen. Doch helfen diese tatsächlich? "Kabel Eins"-Experte Peter Giesel macht den Test. Und: Abzocke Rohrreinigung / Das Wichtigste rund um das Elektroauto
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins