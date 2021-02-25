Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nie wieder Schlüsseldienst: Peter Giesel testet Aussperrschutz

Kabel EinsStaffel 2021Folge 5vom 25.02.2021
48 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12

Wie schnell ist es passiert: Die Wohnungstür fällt zu und man steht draußen - ohne Schlüssel. Nun muss der Schlüsseldienst kommen und das kann richtig teuer werden. Damit das zukünftig nicht mehr passiert, gibt es einige Produkte auf dem Markt, deren Hersteller einen Aussperrschutz versprechen. Doch helfen diese tatsächlich? "Kabel Eins"-Experte Peter Giesel macht den Test. Und: Abzocke Rohrreinigung / Das Wichtigste rund um das Elektroauto

