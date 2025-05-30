K11 - Die neuen Fälle
Folge 12: Killerviren
23 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Killerviren: Auf der Quarantäne-Station liegt eine Patientin im Sterben, weil sie mit einem unbekannten und tödlichen Virus infiziert wurde. Kurz vor ihrem Tod flüstert sie den Kommissaren noch etwas zu ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen