K11 - Die neuen Fälle
Folge 6: Der Blumenmörder
23 Min.Ab 12
Der Blumenmörder: Tatort Schafzimmer! Eine tote Frau liegt halbnackt mit verbundenen Augen, gefesselt und erwürgt auf einem Bett. Blumen und abgeschnittene Haare deuten auf einen Serienmörder hin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen