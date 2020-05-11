Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Das blaue Kaninchen

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 11.05.2020
Das blaue Kaninchen

Das blaue KaninchenJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 1: Das blaue Kaninchen

23 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 12

Die Kommissare Michael Naseband und Alexandra Rietz sind wieder zusammen auf Verbrecherjagd. An einem Seeufer wurde die Leiche eines jungen Mädchens angespült. Gemeinsam mit ihren Kollegen Philipp Stehler und Daniela Stamm gehen die erfahrenen Ermittler den wenigen Spuren nach - ein ungewöhnlich großer Plastiksack und ein mysteriöses blaues Kaninchenhaar ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen