K11 - Die neuen Fälle
Folge 1: Das blaue Kaninchen
23 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 12
Die Kommissare Michael Naseband und Alexandra Rietz sind wieder zusammen auf Verbrecherjagd. An einem Seeufer wurde die Leiche eines jungen Mädchens angespült. Gemeinsam mit ihren Kollegen Philipp Stehler und Daniela Stamm gehen die erfahrenen Ermittler den wenigen Spuren nach - ein ungewöhnlich großer Plastiksack und ein mysteriöses blaues Kaninchenhaar ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
