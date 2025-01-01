Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Schwesterntod

SAT.1Staffel 1Folge 14
Folge 14: Schwesterntod

23 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird tot im Wald gefunden. Er wurde erstickt, erhängt, erschossen und zudem wie ein Mahnmal inszeniert. Die Kommissare Alexandra Rietz und Philipp Stehler finden Drohbriefe. Nun scheint auch die Familie des Opfers im Visier des Mörders zu sein und wird in Sicherheit gebracht. Doch der Täter ist raffinierter als gedacht..

