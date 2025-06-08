K11 - Die neuen Fälle
Folge 2: Geiselnahme im K11
23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Ein Geiselnehmer hat sich im K11 verschanzt. Um das Leben der schwerverletzten Geisel zu retten, lässt sich Hauptkommissarin Alexandra Rietz eintauschen. Dann beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit! Die Ermittler haben nur eine Stunde, um die Forderung des Geiselnehmers zu erfüllen, ansonsten stirbt ihre Kollegin ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen