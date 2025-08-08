K11 - Die neuen Fälle
Folge 17: Amors Pfeil
23 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12
Am frühen Morgen wird in einem Wald ein junger Mann in einem schicken Anzug und mit einem Pfeil im Rücken tot aufgefunden. Die Spur führt zu einer Hochzeitsgesellschaft ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen