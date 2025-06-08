Die verschwundene BrautJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 13: Die verschwundene Braut
25 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Auf einer türkischen Hochzeit fallen plötzlich Schüsse! Hauptkommissar Michael Naseband und seine Kollegin Daniela Stamm beruhigen die aufgeheizte Situation vor Ort. Doch dann stellen sie fest, dass die Braut verschwunden ist. Alle Zeugen machen dicht. Was steckt hinter der Mauer aus Schweigen und was ist mit der jungen Braut passiert?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen