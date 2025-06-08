Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Stumme Schreie

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 08.06.2025
Stumme Schreie

K11 - Die neuen Fälle

Folge 10: Stumme Schreie

23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Eine unbekannte Frau wird vor der Notaufnahme aus einem Auto geworfen. Der Fahrer flieht und die Frau liegt auf der Intensivstation im Koma. Die Kommissare Michael Naseband und Daniela Stamm finden heraus, dass die Frau mit Arsen vergiftet wurde und nicht das einzige Opfer ist ...

K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

