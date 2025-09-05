K11 - Die neuen Fälle
Folge 35: Tatort Schule
23 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Eine Schülerin will sich von einer Brücke stürzen. In letzter Sekunde können die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler das Mädchen davon abhalten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
