Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Die Schatzteilung

Die SchatzteilungJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 1: Die Schatzteilung

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart hat ein Problem damit, seinen gemeinsam gefundenen Schatz mit seiner Crew zu teilen. Eine Schatzsuche kann nicht nur sehr spannend sein, denn einen zu finden, ist noch bedeutend aufregender, wenn man ihn nicht teilen müsste.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen