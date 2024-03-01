Staffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 1: Die Schatzteilung
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart hat ein Problem damit, seinen gemeinsam gefundenen Schatz mit seiner Crew zu teilen. Eine Schatzsuche kann nicht nur sehr spannend sein, denn einen zu finden, ist noch bedeutend aufregender, wenn man ihn nicht teilen müsste.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF