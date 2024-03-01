Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 13vom 01.03.2024
Julias Entführung

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart bekommt es mit dem gefährlichen Raoul zu tun, der die schöne Julia entführt hat. Er setzt schließlich alles daran, sie wieder zurückzubekommen, doch Raoul will von ihm, dass er einen großen Schatz als Gegenleistung darbietet.

RiC

