Staffel 1Folge 13vom 01.03.2024
Julias EntführungJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 13: Julias Entführung
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart bekommt es mit dem gefährlichen Raoul zu tun, der die schöne Julia entführt hat. Er setzt schließlich alles daran, sie wieder zurückzubekommen, doch Raoul will von ihm, dass er einen großen Schatz als Gegenleistung darbietet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF