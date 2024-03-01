Staffel 1Folge 7vom 01.03.2024
Der unliebsame NebenbuhlerJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 7: Der unliebsame Nebenbuhler
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die schöne Julia hält Käpt'n Nobart für ein Weichei, weshalb sie es auf Kakomak abgesehen hat. Außerdem sei er grün hinter den Ohren. Dies lässt Käpt'n Nobart nicht auf sich sitzen und will ihr klarmachen, dass Kakomak nur ein Angeber ist.
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Käpt’n Nobart und die Piratenbande
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