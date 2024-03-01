Staffel 1Folge 18vom 01.03.2024
Der Fluch der schwarzen KatzeJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 18: Der Fluch der schwarzen Katze
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Julia will von Käpt'n Nobart, dass er ihre schwarze Katze Lucifer auf die benachbarte Insel bringt. Doch seine Crew heißt dies gar nicht gut, da die Katze für sie kein gutes Omen zu sein scheint. Die abergläubischen Seeleute wollen sie loswerden.
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