Staffel 1Folge 20vom 01.03.2024
Nobart macht UrlaubJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 20: Nobart macht Urlaub
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Hurricane legt in ihrem Heimathafen an und Käpt'n Nobart beschließt, seiner Piratenmannschaft Ferien zu geben. Käpt'n Nobarts Crew tut sich jedoch schwer damit, ihre Ferien sinnvoll zu verbringen und langweilt sich zu Tode.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF