Staffel 1Folge 14vom 01.03.2024
Omas KreuzfahrtJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 14: Omas Kreuzfahrt
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart ist sich nicht sicher, ob seine Oma eine gute Seeräuberin abgibt, als sie ihn besucht. Doch entgegen seinen Befürchtungen hat es die alte Dame sehr schnell zur Superpiratin geschafft und kommt mit auf Segelfahrt.
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Käpt’n Nobart und die Piratenbande
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