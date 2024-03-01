Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Staffel 1Folge 9vom 01.03.2024
Der Flaschengeist

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 9: Der Flaschengeist

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Ein Flaschengeist sorgt für Unruhe in der Crew von Käpt'n Nobart, da jeder einen Wunsch hat. So wollen sie beispielsweise ein Riesensandwich, Gold oder die Zukunft vorhergesagt bekommen. So endet dieser Tumult jedoch eher in einem großen Drama.

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

