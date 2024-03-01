Staffel 1Folge 9vom 01.03.2024
Der FlaschengeistJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 9: Der Flaschengeist
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein Flaschengeist sorgt für Unruhe in der Crew von Käpt'n Nobart, da jeder einen Wunsch hat. So wollen sie beispielsweise ein Riesensandwich, Gold oder die Zukunft vorhergesagt bekommen. So endet dieser Tumult jedoch eher in einem großen Drama.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF