Staffel 1Folge 15vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 15: Nobart der Sänger
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart und seine Crew fallen auf die betörenden Gesänge von Meerjungfrauen herein. Schließlich haben es die Meerjungfrauen mit ihren lieblichen Stimmen auf die Piraten abgesehen, um sie in die Tiefe der See zu ziehen.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF