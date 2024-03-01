Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 15vom 01.03.2024
Nobart der Sänger

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 15: Nobart der Sänger

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart und seine Crew fallen auf die betörenden Gesänge von Meerjungfrauen herein. Schließlich haben es die Meerjungfrauen mit ihren lieblichen Stimmen auf die Piraten abgesehen, um sie in die Tiefe der See zu ziehen.

