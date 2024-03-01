Staffel 1Folge 4vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 4: Die Oskarverleihung
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart hat dieses Mal eine ziemlich harte Konkurrenz um den begehrten Oscar als bester Pirat. Schließlich will der gefährliche Pirat Kakomak den attraktiven Preis ebenfalls haben, den die Königin höchstpersönlich vergibt.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF