Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 4vom 01.03.2024
Die Oskarverleihung

Folge 4: Die Oskarverleihung

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart hat dieses Mal eine ziemlich harte Konkurrenz um den begehrten Oscar als bester Pirat. Schließlich will der gefährliche Pirat Kakomak den attraktiven Preis ebenfalls haben, den die Königin höchstpersönlich vergibt.

RiC

