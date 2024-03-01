Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 17vom 01.03.2024
Das Geisterschiff

Das Geisterschiff

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 17: Das Geisterschiff

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Crew der Hurricane bekommt es mit einem Geisterschiff zu tun, auf dem tatsächlich Geister sind. Eigentlich sind die Piraten zunächst begeistert, da sie einen großen Schatz riechen. Dennoch bekommen sie am Ende Angst um ihr Leben.

