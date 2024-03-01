Staffel 1Folge 17vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 17: Das Geisterschiff
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Crew der Hurricane bekommt es mit einem Geisterschiff zu tun, auf dem tatsächlich Geister sind. Eigentlich sind die Piraten zunächst begeistert, da sie einen großen Schatz riechen. Dennoch bekommen sie am Ende Angst um ihr Leben.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF